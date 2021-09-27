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Пенсионер из Мордовии «сядет» на шесть лет за совращение 11-летней падчерицы
Происшествия
Пенсионер из Мордовии «сядет» на шесть лет за совращение 11-летней падчерицы
pixabay.com  /  Ichigo121212

Саранск, 27 сентября. Престарелого педофила из Мордовии отправили на шесть лет в колонию строго режима. Суд признал 67-летнего мужчину виновным в насильственных действиях и развращении малолетней дочери сожительницы.

Пенсионер за пять лет несколько раз надругался над девочкой, которой на момент первого эпизода совращения только исполнилось 11 лет. О непростых отношениях с несостоявшимся отчимом она, в первую очередь, рассказала подруге. Позже школьница решилась на откровенный разговор с матерью.

«В рамках расследования уголовного дела в ходе допросов обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений», — сообщили в СУ СК России по Мордовии.

Служители Фемиды учли все обстоятельства и отправили 67-летнего педофила в колонию строго режима. Обрести свободу пенсионер сможет только в 74 года.

Ранее ФАН писал о другом преступнике из Саранска. Мужчина несколько лет совершал сексуальные действия в отношении родной дочери.

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россия происшествия мордовия саранск
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