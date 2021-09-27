Пьяный мужчина открыл стрельбу по кошкам во дворе дома в Мордовии

Саранск, 27 сентября. В Мордовии житель города Ковылкино учинил стрельбу по кошкам возле детской площадки. Мужчина нажимал на курок, не боясь ранить школьников.

Видео с места происшествия поделился анонимный подписчик группы «Подслушано Ковылкино» в соцсети «ВКонтакте». Камера пользователя запечатлела стрельбу из оружия в нескольких метрах от игровой площадки. Автор утверждает, что мужчина целился в кошек. На кадрах — разбегающиеся в разные стороны животные и трое детей, чей путь к дому пролегал через опасную парковку.

«Это произошло на улице Есенина 16 А. К счастью, ни дети, ни животные не пострадали. Я только что была у этого дома. Жильцы мне сказали, что мужчина уже с обеденного времени был в алкогольном опьянении и еле стоял на ногах. Его стрельба больше походила на беспорядочную. То есть он мог попасть в кого угодно», — рассказала ФАН зоозащитница Марина.

Увидевшие в воскресенье пост волонтеры не стали ждать рабочего дня, чтобы нанести визит в отделение полиции. Об инциденте в правоохранительные органы они сообщили ночью через сайт «Госуслуги».

«В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность указанного мужчины, 1978 года рождения. По данному факту ММО МВД России «Ковылкинский» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

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