Мэр Саранска досрочно ушел в отставку

Саранск, 24 сентября. Глава столицы Мордовии Петр Тултаев досрочно покинул свой пост. В кресле мэра он пробыл 10 лет.

Об уходе Петра Тултаева с должности главы городского округа Саранск стало известно в пятницу во время внеочередной сессии совета депутатов. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель Илья Соколов.

«Все, что происходило в городе, я принимаю близко к сердцу. Но я не лукавил, вникал в проблемы и решал проблемы конкретного человека», — заявил чиновник на совещании.

Теперь место мэра вакантно, администрация объявила конкурс на замещение этой должности. Кто же станет новым главой столицы Мордовии, решит обновленный горсовет. Итоги станут известны уже к ноябрю. Причем Петр Тултаев остается в числе претендентов на мэрское кресло.

Ранее ФАН писал, что Артем Здунов одержал победу в выборах главы Республики Мордовия. Инаугурация руководителя региона назначена на 29 сентября.