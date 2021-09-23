Мордовии выделили еще 14 млн рублей на расчистку реки Мокша

Саранск, 23 сентября. Мордовия получит дополнительные 14 миллионов рублей. Средства направят на расчистку русла реки Мокша от мусора.

«Первоначально было запланировано, что работы в Краснослободском районе будут проведены в два года. В этом году 2,5 километра освобождаем от мусора и в следующем — столько же. Так как выделены дополнительные деньги, то мы те объемы, которые запланированы на следующий год, попытаемся выполнить в этом», — пояснила ФАН заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Наталья Маланкина.

В целом на «обновление» Мокши регион получил из федерального центра 108 миллионов рублей. Работы ведутся в Краснослободском и Ковылкинском районах.

Ранее ФАН писал о рекультивации несанкционированных свалок в Мордовии. Мусорные полигоны ликвидируют на 115 миллионов рублей.