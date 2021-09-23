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Мордовии выделили еще 14 млн рублей на расчистку реки Мокша
Общество
Мордовии выделили еще 14 млн рублей на расчистку реки Мокша
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 23 сентября. Мордовия получит дополнительные 14 миллионов рублей. Средства направят на расчистку русла реки Мокша от мусора.

«Первоначально было запланировано, что работы в Краснослободском районе будут проведены в два года. В этом году 2,5 километра освобождаем от мусора и в следующем — столько же. Так как выделены дополнительные деньги, то мы те объемы, которые запланированы на следующий год, попытаемся выполнить в этом», — пояснила ФАН заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Наталья Маланкина.

В целом на «обновление» Мокши регион получил из федерального центра 108 миллионов рублей. Работы ведутся в Краснослободском и Ковылкинском районах.

Ранее ФАН писал о рекультивации несанкционированных свалок в Мордовии. Мусорные полигоны ликвидируют на 115 миллионов рублей.

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россия экология мордовия
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