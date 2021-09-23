Назначена дата инаугурации Артема Здунова

Саранск, 23 сентября. Стала известна дата проведения торжественной церемонии вступления в должность избранного главы Мордовии. Инаугурация Артема Здунова состоится в 12:00 29 сентября в здании Республиканского дворца культуры. Об этом ФАН сообщила пресс-служба главы Мордовии.

На выборах главы республики за Артема Здунова свой голос отдали 78,26% из всего числа проголосовавших. Удостоверение об избрании на столь высокую должность руководитель региона получил от руководителя ЦИК Мордовии Александра Косова 21 сентября.