Поисковики Мордовии посвятили автопробег 80-летию 326-й Рославльской дивизии

Саранск, 23 сентября. Бойцы патриотического движения «Поиск» пройдут по пути прославленной 326-й Краснознаменной Рославльской стрелковой дивизии. Боевое формирование образовалось в Мордовии в 1941 году.

Десятидневный автопробег посвятили мордовские поисковики 80-летию Рославльской стрелковой дивизии. Ребятам предстоит побывать в Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях.

«Мы получили грант на реализацию проекта «Дорогами земляков». С одной стороны, проходим путь дивизии до Рославля и попутно высаживаемся в местах, где велись ожесточенные бои, и были большие потери. Вчера ребята подняли двух солдат», — рассказал ФАН директор саранского Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Николай Кручинкин.

Поисковики запланировали разведку в Барятинском районе Калужской области, чтобы вернуться на полноценную экспедицию уже в следующем году. К слову, работу по поиску земляков на пути боевой славы дивизии бойцы патриотического объединения ведут с 1993 года.

«Штаб формирования находился в Саранске, а полки размещались в районах. Здесь же солдаты учились рыть окопы, а «стрелять» им приходилось из деревянных «винтовок» и «пулеметов». Уже 6 декабря 1941 года дивизия, 70% которой состояла из уроженцев Мордовии, участвовала в Битве за Москву», — продолжил собеседник.

По словам главного наставника мордовских поисковиков, на тот момент только один полк имел оружие и был снабжен полным комплектом одежды. Остальные солдаты шли в бой все с теми же «винтовками» из дерева. Соединение вооружилось полностью только через полторы недели. До 1942 года дивизия стояла в обороне в Калужской области, а уже в 1943-м освободила Рославль, за что и получила свое название.

«Формирование билось с врагом в районе Новгорода и Ленинграда, в Прибалтике и Эстонии, где и получило Орден Красного Знамени, затем дошло до Германии. Оно практически ни разу не было в окружении и больших отступлениях. Наши солдаты так настойчиво и упорно сражалась, что даже немцы называли дивизию великой», — заключил Николай Кручинкин.

Ранее ФАН писал об итогах поисковой экспедиции в Нижегородской области. Дайверы нашли на дне Волги следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного.