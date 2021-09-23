Больше месяца Мордовия и Нижегородская область следили за событиями, которые разворачивались в Темниковском районе. Огонь уничтожал на своем пути все живое, завоевывал новые территории и долго не сдавался пожарным. Как пострадал животный мир, и что делать со сгоревшими гектарами, ФАН рассказала заместитель директора Мордовского заповедника имени Петра Смидовича по научной работе Елена Ершкова.

3 августа после ночной сухой грозы вспыхнул горельник 2010 года. Ветер задавал пожару новые направления, ускорял темпы и вгонял в ужас жителей близлежащих населенных пунктов. Справиться со стихией пожарным и добровольцам удалось лишь к 10 сентября.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Огнем пройдена площадь более 12 тысяч гектаров. Окончательно ущерб от стихии сможет определить только специальная комиссия, хотя какие-то выводы о последствиях сделать уже можно. В основном горела та часть заповедника, которая уже пострадала от пожаров в 2010 году. Более того, ранее огонь «приходил» сюда и в 1938-м, и в 1950-х, и в 1972-м годах. По Федеральному закону №33 «Об особо охраняемых природных территориях» в заповеднике нельзя расчищать сгоревшие и заваленные участки», — рассказала Елена Ершкова.

По словам ученого-ботаника, пожарные не сообщили ни об одном погибшем животном. После событий 11-летней давности редкий заяц мог вернуться на пострадавшую лужайку. Животные переселились туда, где нет валежника, а корма для пропитания звериного семейства было в достатке.

/ Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

«Пернатые перекочевали в центральную часть заповедника. Медведи, волки и рыси у нас обитают там же. Поэтому опасаться, что из-за нехватки корма звери выйдут к людям, не стоит. Но если делать рядом с лесом периодически выбрасывать остатки пищи, медведи не преминут этим воспользоваться. Зачем проходить мимо, если без труда можно поесть? Но массовой миграции хищников-погорельцев не будет», — добавила сотрудница заповедника.

Что касается зубров, чью популяцию восстанавливают на природоохранной территории, их жизни тоже вне опасности. После полного исчезновения крупные краснокнижные животные ступили на землю заповедника в 2019 году. Парнокопытное семейство пополнялось не только собратьями из других регионов, но и обзавелось собственным потомством.

«Зубры консервативные животные, они всегда возвращаются на тот участок, куда были завезены и где были прикормлены. Благодаря своим крупным размерам, они легко могут преодолевать большие расстояния, так что уйти от места пожара для них не составило труда», — развеяла страхи местных жителей за новых обитателей мордовских лесов Елена Ершкова.

Больше всего пострадал растительный мир заповедника. Огонь уничтожил молодые сосны, березы, осины. Однако на этот случай «запасливые» лиственные деревья основания ствола или на корнях имеют так называемые почки возобновления. Даже потерявшая в пожаре верхнюю часть липа спустя годы может возродиться.

/ Движение «ЭКА» по Республике Мордовия

«Такое «приспособление» исторически сложилось у растений-гемикриптофитов для перенесения неблагоприятного периода в жизни. Хвойные породы возобновляются за счет большого запаса семян, прилетающих с соседних территорий и хранящихся в почве. Кроме того, в земле всегда находится «банк» семян, как лиственных, так и хвойных, которые тоже в свое время дадут свежую поросль», — пояснила биолог.

Это явление ученые более детально изучали после пожаров того же 2010 года. По их заключениям, естественные процессы по восстановлению леса не уступают темпам роста искусственных насаждений. К слову, на территории заповедной территории сажать деревья, как и расчищать лес от валежника, запрещено тем же федеральным законом.