Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 14:17
14:07
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего самолета под Хабаровском
14:06
Экономика
Экономист Мильчакова указала на связь высоких цен на газ и признания Зеленским «СП-2»
14:06
Происшествия
Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском
14:05
Происшествия
Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
14:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров провел экскурсию по квартире с сауной
14:02
Экономика
Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
14:01
Политика
Корректоры «прошляпили»: Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне
14:01
Экономика
Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
14:00
Общество
Челябинская легкоатлетка с инвалидностью не может получить новый протез
13:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском
Все новости

Трехмесячный ребенок отравился кислотой в Саранске
Происшествия
Трехмесячный ребенок отравился кислотой в Саранске
pixabay.com  /  PD

Саранск, 22 сентября. Столицу Мордовии потрясла новость о несчастном случае. Трехмесячный младенец отравился лимонной кислотой.

По информации ФАН, инцидент произошел в Саранске. Глава семейства решил почистить чайник и для этого выбрал привычный способ: насыпал в посуду лимонную кислоту, добавил воду и довел до кипения. Однако опасный коктейль так и не был слит в раковину.

В меру остывшей кипяченой жидкостью воспользовалась супруга домовитого мужчины и, по не знанию, разбавила ей детскую смесь. После ужина ребенка с признаками отравления на скорой увезли в больницу.

Как сообщили в региональном МВД, после несчастного случая правоохранители проведут проверку. В ведомстве напоминают родителям о правилах профилактики подобных происшествий и призывают быть более внимательными.

Ранее ФАН писал о пострадавшем грудничке из Подмосковья. Ребенок получил перелом основания черепа и несколько часов пролежал дома без медицинской помощи.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трехмесячный ребенок отравился кислотой в Саранске
россия происшествие мордовия саранск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru