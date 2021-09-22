Трехмесячный ребенок отравился кислотой в Саранске

Саранск, 22 сентября. Столицу Мордовии потрясла новость о несчастном случае. Трехмесячный младенец отравился лимонной кислотой.

По информации ФАН, инцидент произошел в Саранске. Глава семейства решил почистить чайник и для этого выбрал привычный способ: насыпал в посуду лимонную кислоту, добавил воду и довел до кипения. Однако опасный коктейль так и не был слит в раковину.

В меру остывшей кипяченой жидкостью воспользовалась супруга домовитого мужчины и, по не знанию, разбавила ей детскую смесь. После ужина ребенка с признаками отравления на скорой увезли в больницу.

Как сообщили в региональном МВД, после несчастного случая правоохранители проведут проверку. В ведомстве напоминают родителям о правилах профилактики подобных происшествий и призывают быть более внимательными.

Ранее ФАН писал о пострадавшем грудничке из Подмосковья. Ребенок получил перелом основания черепа и несколько часов пролежал дома без медицинской помощи.