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Православная молодежь Мордовии учит детей с ОВЗ ловить рыбу
Общество
Православная молодежь Мордовии учит детей с ОВЗ ловить рыбу
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 19 сентября. Рыбалку с пикником на природе для особенных детей организовал Союз православной молодежи Мордовии. Волонтеры отправились с ребятами с ограниченными возможностями здоровья в село Судосево Большеберезниковского района.

«Наш хороший инициативный знакомый Сергей предложил организовать акцию «Рыбалка без границ». Он установил на судосевском пруду специальные мостки, чтобы инвалиды-колясочники могли спокойно заезжать на них и рыбачить», — рассказала в беседе с ФАН председатель Союза православной молодежи Мордовии Ольга Зеткина.

По словам девушки, на рыбалку волонтеры взяли не только детей с родителями, но и взрослых инвалидов. Из-за проблем со здоровьем они так же нечасто могут позволить себе покинуть город. Поэтому добровольцы считают за долг устраивать для них подобные выезды как можно чаще.  

«Обычно наши подопечные сидят в квартирах. На рыбалку мы ездили с ними и летом. А сегодня отмечается осенний день семьи. Поэтому для семейного отдыха выбрали 19 сентября. Мы развели костер, скоро будем жарить на мангале шашлык. Правда, улов у нас пока небольшой, поймали две рыбки», — продолжила Ольга.

Ранее ФАН писал о других добрых делах православной молодежи Мордовии. Несколько раз в неделю волонтеры кормят постояльцев саранской ночлежки для бездомных.

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