Большегруз сгорел на трассе в Мордовии: появилось видео

Саранск, 19 сентября. В Мордовии на ходу загорелась фура. Видео со своими подписчиками поделился паблик «Привет, сейчас, Саранск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах полыхающий большегруз пытаются потушить пожарные. Однако, по словам других свидетелей инцидента, спасти автотранспорт все же не удалось.

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, огонь охватил грузовик в воскресенье в 4:10 на дороге у села Лемдяй Старошайговского района. Ожоги получил один человек. Сгорел прицеп площадью 28 квадратных метров.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. После столкновения Land Rover и Renault Logan погибли два человека.