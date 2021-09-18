Первые заморозки грянут в Мордовии 19 сентября

Саранск, 18 сентября. Главное управление МЧС России по Мордовии предупредило жителей региона о похолодании. По данным ведомства, в воскресенье ожидаются заморозки.

19 сентября метеорологи сулят морозную ночь до -3°С. Специалисты министерства чрезвычайных ситуаций подробно изучили прогноз синоптиков и рассказали о необходимых мерах. Жителям республики напомнили, что при включении отопительных приборов нужно думать, в первую очередь, о безопасности. Особо бдительными должны те, кто газовым установкам предпочел печь.

Глав районов, сельских и городских поселений спасатели предупреждают о возможном возникновении режима ЧС, а огородников призывают заняться грядками.

«Спасать растения в огороде уже нет смысла. Укроп с петрушкой еще можно накрыть агротекстилем, а вот остальные овощи лучше убрать. Помидоры с перцами в теплице еще какое-то время могут выжить, но природа возьмет свое, и их уборкой нужно уже заняться в ближайшее время», — поделилась советами с ФАН садовод Ольга Маськова.

Ранее ФАН писал, что несколько управляющих компаний могут сорвать отопительный сезон в Саранске. Жильцы 300 домов рискуют встретить зиму в холодных квартирах.