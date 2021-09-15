Школьники Мордовии делают страну чище

Саранск, 15 сентября. Среди мордовских школ полным ходом идет борьба за звание самой активной команды экодежурных. Ребята собирают мусор, взвешивают его и делятся результатами со своими сверстниками.

Первым пунктом в экомаршруте саранских школьников стал пруд «Зеленая роща». 10 команд в мешках скрывали последствия удачного отдыха горожан. Участники хвастались большим «уловом» перед соперниками, а самые активные получили подарки от спонсоров.

«Акция по сбору мусора «Экодежурный по стране» проходит и в районах Мордовии. Одни дети выбирают для расчистки территорию своей школы, другие — места отдыха местных жителей. В каждом городе и селе есть такие участки», — рассказала ФАН руководитель Ресурсного центра Российского движения школьников в Мордовии Дарья Радайкина.

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По словам Дарьи, больше всего мусора ребята собирают на берегах прудов и рек, в парках, где отдыхают шашлычники и любители пикников. Основная масса таких мест не оборудована контейнерами для отходов.

«К настоящему времени школьники Мордовии собрали 1726 килограммов мусора. На днях обещают присоединиться новые участники. Ребята собираются группами не только в выходные дни, но и в будни после уроков. Акция только стартовала и завершится 1 октября. Поэтому для установления рекордов время еще есть», — поделилась активистка.

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