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Жильцы 300 саранских домов рискуют встретить холода без отопления
Общество
Жильцы 300 саранских домов рискуют встретить холода без отопления
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Саранск, 14 сентября. В столице Мордовии из-за бездействия коммунальщиков без отопления могут остаться жильцы 300 многоквартирных домов. Энергетики завершают прием документов о готовности к получению тепла уже в среду.

Как сообщили в Мордовском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс», шесть управляющих компаний, три ТСЖ и пять домов, делами которых заведуют сами собственники, не провели нужные манипуляции с системой отопления. Подавать тепло в эти здания на этом этапе категорически запрещено.

Особо проблемными считаются четыре дома, которые к себе «под крыло» не захотела брать ни одна управляющая организация. Пока жильцы одних домов жаловались на двухнедельное отсутствие горячей воды из-за опрессовки, другие боролись за право жить в теплых и, главное, безопасных квартирах.

«После банкротства нашей управляющей компании остальные от нас отказывались. Все потому, что наш дом №22 по улице Чайковского давно признан аварийным. После обращений в администрацию к нам на днях приходил руководитель одной из коммунальных организаций, обещал в среду проверить систему, выдержит ли она. Но мы даже не знаем, каким будет результат. Ведь в трубах воды не было целых четыре месяца», — поделилась с ФАН жительница Саранска Людмила Ефимова.

По ситуации в этом и еще трех зданиях энергетики отправили запросы в мэрию и надзорные органы. Всего к пуску тепла должны быть готовы более 1,9 тысячи многоквартирных домов.

Ранее ФАН писал о проблеме жильцов саранского дома №17 по улице Московской. Ответственность за мощную котельной с дорогим обслуживанием не хотела брать на себя ни одна УК.

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россия отопление мордовия саранск
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