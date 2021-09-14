«Бросила деньги в лицо»: в Саранске пожаловались на кондуктора, нахамившего ребенку

Саранск, 14 сентября. Жительница столицы Мордовии обвинила кондуктора в грубости и хамстве по отношению к ее дочери. По словам женщины, сотрудница транспортного предприятия не приняла у ее ребенка деньги за проезд и выдворила его из автобуса.

Пост с возмущениями появился в паблике «Саранск. Доска Позора» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в салоне транспорта, который работает по маршруту №31. Со слов матери, юная пассажирка хотела расплатиться тысячной купюрой. Однако сдачи у кондуктора не нашлось.

«Женщина бросила тысячу ей в лицо деньги, и сказала: «Ищи мелочь или выходи». Потом дочка попросила меня положить деньги на карту, но они не дошли. Снова подошла кондуктор и говорит: «Если через две остановки не передадут деньги, то давай на выход», — написала возмущенная мать.

Pr Scr vk.com / Саранск | Доска Позора

Далее, по словам автора поста, разъяренная работница транспортного предприятия потянула школьницу за косынку и выгнала из автобуса. Инцидент привлек внимание и городской мэрии.

«На данный момент на предприятии «Горэлектротранс» ведется служебное расследование. Кондуктор написала объяснительную. Мы осмотрим все записи с камер видеонаблюдения и выяснить все подробности. В случае подтверждения сотрудница предприятия будет наказана», — рассказал ФАН директор Транспортного управления администрации городского округа Саранск Игорь Белорунов.

Ранее ФАН писал, что мать с ребенком незаконно задерживали в автобусе в Новосибирске. Водитель начал агрессивно себя вести после того, как маленького пассажира стошнило в салоне.