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«Бросила деньги в лицо»: в Саранске пожаловались на кондуктора, нахамившего ребенку

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:38
Общество
«Бросила деньги в лицо»: в Саранске пожаловались на кондуктора, нахамившего ребенку
rjob.ru  / 

Саранск, 14 сентября. Жительница столицы Мордовии обвинила кондуктора в грубости и хамстве по отношению к ее дочери. По словам женщины, сотрудница транспортного предприятия не приняла у ее ребенка деньги за проезд и выдворила его из автобуса.

Пост с возмущениями появился в паблике «Саранск. Доска Позора» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в салоне транспорта, который работает по маршруту №31. Со слов матери, юная пассажирка хотела расплатиться тысячной купюрой. Однако сдачи у кондуктора не нашлось.   

«Женщина бросила тысячу ей в лицо деньги, и сказала: «Ищи мелочь или выходи». Потом дочка попросила меня положить деньги на карту, но они не дошли. Снова подошла кондуктор и говорит: «Если через две остановки не передадут деньги, то давай на выход», — написала возмущенная мать.

«Бросила деньги в лицо»: в Саранске пожаловались на кондуктора, нахамившего ребенку
Pr Scr vk.com  / Саранск | Доска Позора

Далее, по словам автора поста, разъяренная работница транспортного предприятия потянула школьницу за косынку и выгнала из автобуса. Инцидент привлек внимание и городской мэрии.

«На данный момент на предприятии «Горэлектротранс» ведется служебное расследование. Кондуктор написала объяснительную. Мы осмотрим все записи с камер видеонаблюдения и выяснить все подробности. В случае подтверждения сотрудница предприятия будет наказана», — рассказал ФАН директор Транспортного управления администрации городского округа Саранск Игорь Белорунов.

Ранее ФАН писал, что мать с ребенком незаконно задерживали в автобусе в Новосибирске. Водитель начал агрессивно себя вести после того, как маленького пассажира стошнило в салоне.

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россия мордовия саранск транспорт
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