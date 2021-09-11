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Молодой лес из 10 тысяч сосен появился в Мордовии
Общество
Молодой лес из 10 тысяч сосен появился в Мордовии
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 11 сентября. В Большеберезниковском районе Мордовии появились 10 тысяч молодых сосен. Деревья посадили в субботу в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

К экоактивистам присоединились 300 человек. В число причастных к созданию нового леса вошел и врио главы Мордовии Артем Здунов.

«Высаживать лес — очень благородное дело, это работа на благо будущих поколений», — сказал руководитель региона.

Молодой лес из 10 тысяч сосен появился в Мордовии
 / Пресс-служба главы Республики Мордовия

Участники экологической акции из регионального минлесхоза объяснили причины отказа от других пород деревьев. На выбранном участке почва и влажность подходят именно для сосны.

Всего планируется российские леса сделать на 70 миллионов деревьев богаче. К акции присоединяются новые регионы.

Ранее ФАН писал, что жители Мордовии посадили более 8 тысяч деревьев. Сеянцы сосны появились в Ичалковском, где в 2010 году пожары уничтожили сотни гектаров леса.

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россия экология мордовия деревья
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