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Саранский приют для бездомных животных закрывают из-за вируса-убийцы
Общество
Саранский приют для бездомных животных закрывают из-за вируса-убийцы
vk.com  /  Волонтеры приюта для животных г. Саранск

Саранск, 11 сентября. В Столице Мордовии приют для безнадзорных животных ближайший месяц не сможет принимать новых постояльцев. Причиной закрытия стал страшный вирус, который убивает маленьких обитателей учреждения.

«В июле у нас погибло 15 щенков. Сейчас история повторяется. Мы уже не можем наблюдать за тем, как они умирают от энтерита. Болезнь подтвердилась и у взрослых особей. Мы боремся за их жизни, но нужных препаратов у нас, к сожалению, не хватает. Но мы добились закрытия приюта. Хотя бы недели четыре к нам не будут привозить новых животных», — поделилась с ФАН волонтер Людмила Семенова.

По словам зоозащитницы, исправить ситуацию можно, если организовать изолятор для щенков, чтобы вновь прибывшие после отлова «хвостики» могли переждать какое-то время на карантине. Еще один важный пункт в борьбе со смертельным вирусом — своевременная вакцинация и щенков, и взрослых собак.

Ранее ФАН писал о массовой гибели кошек в Саранске. На территории жилого дома жильцы нашли 20 мертвых животных.

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россия мордовия саранск бездомные животные
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