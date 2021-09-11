Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 14:59
14:58
Экономика
«Виртуальная миссия» МВФ изучит экономическую ситуацию в Белоруссии
14:57
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал ФАН, как Иосиф Кобзон помогал ему в начале карьеры на эстраде
14:53
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
14:47
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
14:46
Происшествия
Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе
14:46
Политика
Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном
14:40
Политика
Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ
14:39
Общество
«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США
Все новости

Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль

Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Мамаева

Саранск, 11 сентября. Столица Мордовии приняла первый фермерский фестиваль «Свое — мордовское». Гости праздника могли не только продегустировать продукцию местных сельхозпроизводителей, но и закупиться по выгодным ценам.

Организаторами фестиваля выступили минсельхоз Мордовии и Российский союз сельской молодежи. Палатки с молочными продуктами, медом, овощами, мясом и рыбой из владений местных фермеров расположились близ стадиона «Мордовия Арена»

Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
Федеральное агентство новостей  / Юлия Мамаева

«Через фестиваль мы хотим, в первую очередь, показать произведенные в республике продукты питания», — рассказала журналистам о цели мероприятия председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Гостей праздника развлекали творческие коллективы республики, в числе приглашенных был и фольклорный ансамбль «Торама».

Ранее ФАН писал, что фермерам Мордовии помогут реализовать производимую продукцию. Речь идет о создании сельхозкооперации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
россия мордовия фестиваль фермеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru