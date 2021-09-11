Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль

Саранск, 11 сентября. Столица Мордовии приняла первый фермерский фестиваль «Свое — мордовское». Гости праздника могли не только продегустировать продукцию местных сельхозпроизводителей, но и закупиться по выгодным ценам.

Организаторами фестиваля выступили минсельхоз Мордовии и Российский союз сельской молодежи. Палатки с молочными продуктами, медом, овощами, мясом и рыбой из владений местных фермеров расположились близ стадиона «Мордовия Арена»

Федеральное агентство новостей / Юлия Мамаева

«Через фестиваль мы хотим, в первую очередь, показать произведенные в республике продукты питания», — рассказала журналистам о цели мероприятия председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Гостей праздника развлекали творческие коллективы республики, в числе приглашенных был и фольклорный ансамбль «Торама».

Ранее ФАН писал, что фермерам Мордовии помогут реализовать производимую продукцию. Речь идет о создании сельхозкооперации.