Пьяный житель Саранска избил полицейского и отправился в тюрьму

Саранск, 11 сентября. Житель столицы Мордовии отправится за решетку за свои «пьяные выходки». Он с кулаками набросился на представителя правоохранительных органов.

По информации ФАН, летним июньским днем 23-летний горожанин, будучи изрядно пьяным, привлек внимание патрульно-постовой службы. Стражи порядка, выполняя свой служебный долг, подошли к молодому человеку. В ответ на просьбу показать документы осмелевший от алкоголя парень ударил полицейского.

«Стоит отметить, что в 2019 году мужчина был признан виновным в совершении кражи и приговорен к 2 годам лишения свободы условно», — сообщили в СУ СК России по Мордовии.

На этот раз условным сроком не обошлось. Суд учел все обстоятельства и отправил буйного гражданина в исправительную колонию на 2,5 года.

Ранее ФАН писал о другой жертве пьянства. Житель Мордовии после распития хмельных напитков убил обматерившего его отца.