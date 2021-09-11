Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 11:56
11:54
Армия
Минобороны Турции сообщило о гибели двух солдат в результате атаки на севере Сирии
11:52
Весь мир
Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
11:52
Происшествия
Режим ЧС ввели в Макаровском районе Сахалина из-за проливных дождей
11:51
Общество
Новый фильм по роману Стивена Кинга выйдет в 2022 году
11:50
Спорт
Президент России обратился к участникам международного турнира имени Соловьева
11:50
Спорт
Теннисист Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США
11:48
Общество
Онищенко: итог кампании США в Афганистане представляет собой мировой теракт
11:43
Политика
Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
11:37
Общество
Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
11:36
Весь мир
Свободная наркоторговля, четыре русалочки, сохраняемые надписи нацистов и другие чудеса Копенгагена
Все новости

Жителям Мордовии предлагают извлечь выгоду из благоустройства города Темников
Общество
Жителям Мордовии предлагают извлечь выгоду из благоустройства города Темников
vk.com  /  Сергей Кизим

Саранск, 11 сентября. С необычным объявлением обратился глава Темниковского района Мордовии к жителям райцентра. Он предложил им поучаствовать в строительстве Парка имени Героя Советского Союза Сергея Астраханцева в городе Темников.

Добровольцам предлагается копать ямы, укладывать опорные подушки, обрезать, шлифовать доски и мастерить из них настил. За дело можно браться самостоятельно или же в составе бригады. Речь не идет о бесплатной рабочей силе. За каждый день, проведенный в трудах и заботах по облагораживанию родного города, чиновник обещает заплатить 1 800 рублей.

«Это связано с тем, что у нас строится очень много объектов, но рабочих рук, к сожалению, не хватает. Мы боимся сорвать сроки сдачи парка», — поделился с ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим

Ранее ФАН писал об итогах рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства в Саранске. Большинство горожан хотят облагородить Сквер подольских курсантов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям Мордовии предлагают извлечь выгоду из благоустройства города Темников
россия мордовия благоустройство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru