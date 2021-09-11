Жителям Мордовии предлагают извлечь выгоду из благоустройства города Темников

Саранск, 11 сентября. С необычным объявлением обратился глава Темниковского района Мордовии к жителям райцентра. Он предложил им поучаствовать в строительстве Парка имени Героя Советского Союза Сергея Астраханцева в городе Темников.

Добровольцам предлагается копать ямы, укладывать опорные подушки, обрезать, шлифовать доски и мастерить из них настил. За дело можно браться самостоятельно или же в составе бригады. Речь не идет о бесплатной рабочей силе. За каждый день, проведенный в трудах и заботах по облагораживанию родного города, чиновник обещает заплатить 1 800 рублей.

«Это связано с тем, что у нас строится очень много объектов, но рабочих рук, к сожалению, не хватает. Мы боимся сорвать сроки сдачи парка», — поделился с ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим

Ранее ФАН писал об итогах рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства в Саранске. Большинство горожан хотят облагородить Сквер подольских курсантов.