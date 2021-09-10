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Минздрав займется медкадрами Мордовии: Голикова подвела итоги визита в Саранск
Общество
Минздрав займется медкадрами Мордовии: Голикова подвела итоги визита в Саранск
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 10 сентября. В столице Мордовии прошла рабочая встреча заместителя председателя Российского правительства Татьяны Голиковой и врио главы республики Артема Здунова. Речь шла о дальнейших планах региона по улучшению качества оказания медицинской помощи, организации учебного процесса и развитию культуры.

Руководитель региона рассказал высокопоставленной гостье о мерах поддержки детей и пожилых жителей Мордовии, о выполнении поручений президента в части начисления выплат пенсионерам и школьникам, а также об оснащении медицинских учреждений региона современным оборудованием.

К слову, Татьяна Голикова уже успела побывать в новых зданиях поликлиник регионального онкодиспансера и больницы №5. Также вице-премьер пообщалась с представителями медицинского сообщества республики и узнала от них о способах улучшения работы персонала объектов здравоохранения.

«Это правильные, хорошие предложения, мы их обязательно учтем», — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер заверила, что всеми идеями медиков займутся специалисты минздрава России.

Ранее ФАН писал о предоставлении жилья сельским медикам в Нижегородской области. Работники здравоохранения получили 60 квартир от государства.

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россия медицина мордовия образование
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