Минздрав займется медкадрами Мордовии: Голикова подвела итоги визита в Саранск

Саранск, 10 сентября. В столице Мордовии прошла рабочая встреча заместителя председателя Российского правительства Татьяны Голиковой и врио главы республики Артема Здунова. Речь шла о дальнейших планах региона по улучшению качества оказания медицинской помощи, организации учебного процесса и развитию культуры.

Руководитель региона рассказал высокопоставленной гостье о мерах поддержки детей и пожилых жителей Мордовии, о выполнении поручений президента в части начисления выплат пенсионерам и школьникам, а также об оснащении медицинских учреждений региона современным оборудованием.

К слову, Татьяна Голикова уже успела побывать в новых зданиях поликлиник регионального онкодиспансера и больницы №5. Также вице-премьер пообщалась с представителями медицинского сообщества республики и узнала от них о способах улучшения работы персонала объектов здравоохранения.

«Это правильные, хорошие предложения, мы их обязательно учтем», — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер заверила, что всеми идеями медиков займутся специалисты минздрава России.

Ранее ФАН писал о предоставлении жилья сельским медикам в Нижегородской области. Работники здравоохранения получили 60 квартир от государства.