Зоозабота: как живет саранский приют для бездомных животных

Саранск, 10 сентября. Жители столицы Мордовии материально помогают хвостатым постояльцам местного приюта для бездомных животных. На собранные ими деньги волонтеры закупили мясо для собак. Только последний «транш» пополнил счет заведения на 12 тысяч рублей.

«Приближаются холода, поэтому мы стараемся закупить больше мяса. На те деньги, которые к нам поступили, мы сможем содержать животных целых три недели», — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Людмила Семенова.

Федеральное агентство новостей / Людмила Семёнова

Федеральное агентство новостей / Людмила Семёнова

Каждый день волонтеры варят корм в 9-10 кастрюлях вместимостью в 50 литров. На сегодняшний день в приюте получают лечение и уход 125 собак и 23 кошки. По словам Людмилы, большую часть пропитания для них покупают на деньги благотворителей.

«Мы очень благодарны людям за их помощь. Суммы приходят разные — от 10 рублей до 10 тысяч и более. Казалось бы, что можно купить на какую-то мелочь? Но именно она может помочь в нужную минуту. У нашего приюта есть друг из Москвы, который агитирует коллег, друзей и родственников помогать бездомным животным. От него нам поступило 35 тысяч. Сами горожане не только привозят корма и лекарства. К примеру, недавно девушка закупила стройматериалы, и сама смастерила вольеры для щенков», — добавила зоозащитница.

Ранее ФАН писал, что жители Мордовии спасли бездомную собаку, которую искалечил живодер. Пес выздоровел и нашел любящую семью.