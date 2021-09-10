Композитор Гладков сочинил музыку для сказки Мордовского кукольного театра

Саранск, 10 сентября. Известный композитор Григорий Гладков стал автором музыки для нового спектакля Государственного театра кукол Мордовии. 84 сезон откроется с поучительной постановки.

Премьера спектакля Лилии Шаховой «Находчивый, сильный и хитрец» состоится в Саранске 11 и 12 сентября. Большая творческая команда театра создавала постановку специально для самых маленьких зрителей. Она не просто развлечет малышей, познакомит со сказочными героями, но и научит дружбе, единству, добру.

«Музыку специально к нашему спектаклю написал Григорий Гладков. Его творчество известно по мультфильмам «Падал прошлогодний снег» и «Пластилиновая ворона». Это далеко не первая наша с ним совместная постановка. Композитор более семи лет является заведующим музыкальной частью нашего учреждения», — рассказал ФАН директор Государственного театра кукол Мордовии Евгений Романовский.

Больше года артисты трудятся над постановкой под названием «Я — Эрьзя». Спектакль посвящен юбилею уроженца республики, известного скульптора Степана Эрьзи и впервые престанет перед юным зрителем в ноябре.

«Мы расскажем о творчестве, жизни великого мастера в Аргентине и его возвращении в Мордовию. Это очень большая, серьезная работа. Много задействовано технического оснащения, сложных декораций. Спектакль больше подходит для школьников, чем для детсадовцев», — поделился Евгений Романовский.

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