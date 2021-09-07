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Общество
Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
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Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
Общество
Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
pixabay.com  /  jarmoluk

Саранск, 7 сентября. С июля в стране реализуется проект Почты России, Русфонда и Национального регистра доноров костного мозга. За это время войти в число добровольцев на новых условиях изъявили желание четыре жителя Мордовии.

По информации пресс-службы Почты России, с началом пандемии коронавируса в регионах стало меньше желающих пополнить ряды добровольцев. Теперь потенциальным донорам не нужно сдавать кровь на генотип. Нужные показатели казанские медики узнают по результату анализа мазка.

«Каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет сможет стать потенциальным донором костного мозга, отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия. Это мазок с внутренней стороны щеки. Пересылка образца будет бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России», — сообщила ФАН волонтер Русфонда Елена Спиридонова.

Медицина научилась лечить такие страшные болезни как лейкоз и остеопетроз. По словам Елены, эту возможность нужно использовать по максимуму. Однако шанс найти генетического близнеца больного ничтожно мал — 1:10 000. Поэтому от количества людей в регистре зависит число спасенных жизней.

«Регистр доноров костного мозга существовал и раньше. Только в 2015 году это направление начало развиваться еще активнее, когда умер больной остеопетрозом Вася Перевощиков. Мальчику искали донора по всему миру, собирали деньги на трансплантацию и реабилитацию, но так и не нашли», — добавила собеседница.

Всего в Национальный регистр доноров костного мозга вошло 51,8 тысячи человек.

Ранее ФАН писал о донорах в погонах. Сотрудники МВД Мордовии сдали 40 литров крови.

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Все новости / Общество / Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
россия донорство мордовия
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