Жители Саранска рассказали о массовой гибели кошек

Саранск, 7 сентября. С наступлением осени в столице Мордовии за свое привычное дело взялись зооненавистники. Только в одной из многоэтажек, предположительно, от их жестоких рук погибли почти 20 кошек.

По словам одной из жительниц улицы Коваленко, пожелавшей остаться анонимом, хвостатых «бродяг» в их доме любили и взрослые, и дети. Несмотря на преобладающее количество «кошатников», среди собственников квартир находились и те, кто утверждал, что четырехлапые «соседи» мешают им жить.

«Мы подкармливали кошек, заботились о них. А дети нам помогали и радовались. Животные жили на улице, в подъезд никогда не заходили, в холодное время года прятались в подвале», — поделилась с ФАН женщина.

По словам собеседницы, животных у их дома всегда обитало много. Однако в последнее время нерадивые хозяева стали чаще оставлять своих питомцев у жилого здания, и они здесь находили приют и пропитание.

«Мы заметили, что в нашем и соседнем домах начали пропадать кошки. Потом их трупы находили и в подвале, и у подъезда. Около 20 животных лежат практически под каждым балконом. Дворники не успевают убирать тельца. И все это видят дети: пушистые друзья, о которых они заботились, теперь мертвы. В живых остался один котенок, который пил молоко у на тот момент живой, но отравленной матери. Он тоже скорее всего умрет», — рассказала женщина.

Жильцы уверены, что причиной массовой гибели кошек могло стать только отравление. Впереди заморозки, и животным пришлось бы прятаться в подвале.

«О таких случаях нельзя молчать. Нужно снимать на видео, фото, обращаться в правоохранительные органы. Печально, что такие истории нередки. Травят не только кошек. Сейчас мы боремся за жизнь собак, которые обитают на территории местного рынка. Они никого не трогают, но их тоже ходят отравить», — добавила зоозащитница Гульнара.

Ранее ФАН писал, что коммунальщики Дзержинска и строители начали замуровывать продухи в подвалах. Однако сами жильцы и волонтеры отстаивают право животных на теплую зимовку и жизнь.