Отцы-одиночки Мордовии получают адресную помощь

Саранск, 6 сентября. В Мордовии Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки» и Совет отцов помогают одиноким папам преодолеть жизненные трудности. Для таких неполных семей благотворители закупают все, что может понадобиться ребенку: от детской одежды до компьютера и крупной бытовой техники.

«Мы помогли пяти семьям, к стадии рассмотрения переходят еще семь заявок. После одобрения у наших подопечных, в зависимости от нуждаемости, появляются как школьная форма, так и ноутбуки, стиральные машинки, газовые плиты, холодильники», — рассказал ФАН заместитель председателя Федерального совета отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Алексей Михеев.

vk.com / Совет отцов. Республика Мордовия

К числу благотворителей охотно присоединяются отцы-депутаты, учителя, рабочие, общественники. Однако доказать родителю-одиночке, что он может полагаться не только на себя, бывает не так уж и просто. Мужчины, как правило, закрыты, самостоятельны и не верят в подобное проявление альтруизма. Алексей Михеев признается: бывает, что от звонка с предложением помощи до полного доверия проходит немало времени.

«Одному отцу сложно воспитывать детей. Сразу обрушивается ворох проблем: от бытовых до административных. На эти случаи у нас есть поддержка как социальная, юридическая, так и психологическая. Также мы стараемся помочь в трудоустройстве. Правда, если мужчине не с кем разделить заботы, то ему сложно совмещать официальную трудовую деятельность и воспитание. Как правило таким отцам приходится перебиваться случайными заработками», — поделился собеседник.

vk.com / Совет отцов. Республика Мордовия

Общественники объединяются в группы и с представителями местного казачьего общества навещают места, где могут продавать школьникам алкоголь и сигареты. Нередки рейды по так называемым «снюсам». «Отцовский патруль» также на страже безопасности детей. Мужчины обходят игровые площадки сомнительной прочности, неогороженные стройки, необорудованные пешеходные переходы. В одних случаях, они берут проблему на себя: своими силами ремонтируют, с помощью валика, краски и стройматериалов исправляют недочеты, а в других наиболее сложных — передают информацию уполномоченному по правам ребенка в Мордовии.

«Это круглогодичная работа Совета отцов. Также мы участвуем в проекте по мониторингу школьного питания. Изучаем качество завтраков и обедов в детских садах и школах», — продолжил Алексей Михеев.

vk.com / Совет отцов. Республика Мордовия

По разным данным, в России всего от 600 до 800 неполных семей, где в роли главы, единственного добытчика и полноправного родителя выступает мужчина. Но нередки случаи, когда сбежавшая от супруга и детей горе-мать возвращается и исправляет свои ошибки.

Ранее ФАН писал о добрых делах активистов Союза православной молодежи Мордовии. Волонтеры несколько раз в неделю навещают саранский дом ночного пребывания для бездомных и заботятся о питании его постояльцев.