Более 670 млн руб. выделят на строительство интернатов для инвалидов в Мордовии

Саранск, 6 сентября. Федеральный центр в ближайшие два года направит в Мордовию 670 миллионов рублей, а уже в 2023 — свыше миллиарда. Деньги пойдут на возведение интернатов для престарелых и инвалидов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить Мордовии средства на строительство социальных учреждений, в которых будут жить и получать лечение инвалиды и пожилые жители региона. В текущем году казна республики пополнится на 155 миллионов, в 2022 — на 495 миллионов, а уже в 2023 на сумму свыше миллиарда.

«В 2022 году мы сдадим в эксплуатацию интернат для престарелых и инвалидов в Ковылкино, который начали строить в 2020-м. На будущий год планируем приступить к возведению такого важного социального объекта уже в Краснослободске», — рассказал ФАН первый заместитель министра социальной защиты населения, труда и занятости Мордовии Вячеслав Томилин.

Интернаты для инвалидов и престарелых возведут в рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан».

Ранее ФАН писал о выделении материальной помощи пострадавшим во время урагана жителям Мордовии. На ремонт своих домов они получили более 10,5 миллионов рублей.