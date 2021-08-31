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Жители 15 полуразрушенных домов в Саранске переедут в новое жилье
Общество
Жители 15 полуразрушенных домов в Саранске переедут в новое жилье
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Буслаева

Саранск, 31 августа. В столице Мордовии назревает очередное новоселье. Его уже в этом году справят жильцы 15 аварийных домов.

На новое жилье могут рассчитывать собственники квартир домов на улицах Кооперативной, Центральной, Рузаевской, Осипенко, Полевой Стан в поселках Ялга и Зыково. Как пояснили в мэрии, дом для переселенцев введут в эксплуатацию уже в 2021 году.

«Этот девятиэтажный дом располагается на улице Серадзской. Он рассчитан на 75 квартир. В этом году в него заселятся 218 человек», — рассказали ФАН в городской администрации.

На компенсацию могут рассчитывать новоявленные владельцы квартир, которые оформили собственность уже после признания дома аварийным.

Ранее ФАН писал, что жильцы аварийного дома в Саранске могут встретить зиму в холодных квартирах. Ответственность за отопление в полуразрушенном доме не хочет брать ни одна организация.

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россия мордовия аварийное жилье
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