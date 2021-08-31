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Женщина за рулем насмерть сбила 81-летнего пенсионера в Саранске
Происшествия
Женщина за рулем насмерть сбила 81-летнего пенсионера в Саранске
 /  Пресс-служба УГИБДД по Республике Мордовия

Саранск, 31 августа. Пенсионер из Мордовии угодил под колеса легкового автомобиля. За рулем иномарки была 38-летняя горожанка.

Как сообщили в региональном УГИБДД, причиной смертельной аварии стала невнимательность автоледи. 81-летний мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, где попал под Kia Picanto. За жизнь пенсионера боролись медики Республиканской клинической больницы №4. Однако спасти пожилого пешехода им не удалось.

Ранее ФАН писал о шести пострадавших в результате ДТП в Нижегородской области. Пять автомобилей столкнулись в Арзамасском районе.

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