Бегун из Мордовии выиграл «серебро» паралимпийских игр

Саранск, 31 августа. Спортсмен из Мордовии Евгений Швецов завоевал серебро паралимпийских игр. Он добежал до финиша вторым на дистанции 400 метров.

В Токио бегун из Саранска преодолел 400 метров за 53,60 секунды. Он уступил «золото» спортсмену из Австралии Джеймсу Тернеру. Тот оказался быстрее представителя России на 0,80 секунды.

Евгений Швецов к 33 годам три раза становился чемпионом паралимпийских игр и четыре раза — чемпионом мира.

Ранее ФАН писал, что спортсмен с нарушениями слуха Иван Неккоев занял первое место в чемпионате мира по греко-римской борьбе. Он также является воспитанником саранской Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова.