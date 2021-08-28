Селяне оборвали ветки денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео

Саранск, 28 августа. В Мордовии подвыпившие селяне ограбили местного кузнеца. Они оборвали «ветки» металлического дерева, сделанного в подарок Владимиру Путину.

О массивном изделии, на «листья» которого ушло примерно 20 тысяч монет, ФАН писал два месяца назад. Мастер-самоучка Федор Зорин соорудил массивное дерево и намеревался подарить его президенту России Владимиру Путину.

Одиноко стоящий волшебный дуб не давал покоя местным «предпринимателям». В августовский вечер два товарища, изрядно «залив за воротник», забрались в гараж кузнеца. Видео с камеры наблюдения с корреспондентом поделился мастер.

На кадрах — неподдельные эмоции непрошеных гостей при виде обвешанного деньгами сооружения. Чтобы сорвать «ветку» подлиннее, один из грабителей залез на табурет. Однако предмет мебели оказался ненадежным и не выдержал веса мужчины. Тогда честь сыграть роль дополнительной опоры досталась собутыльнику. Друзья обмотались «драгоценными» ветвями и, радуясь добыче, скрылись в неизвестном направлении.

«По камерам мы вычислили этих людей. Сколько помню, никогда не работали. Как они сами мне сказали, один другого со словами «хочешь покажу, где деньги растут» уговорил залезть в мой гараж. Нарвали они несколько прядей общей стоимостью примерно в 50 тысяч рублей. Монеты просверлены и никакой ценности не представляют. Часть «веток» потеряли, часть — оставили на сувениры. На них я не стал заявлять в полицию», — поделился с ФАН кузнец Федор Зорин.

Что касается самого дерева, его придется продать. Недавно мастеру пришел ответ от администрации лидера страны, где говорится, что президент не имеет права принимать подобные подарки.

Ранее ФАН писал о дерзком похищении алабая в Мордовии. Неизвестные перекинули многокилограммовую собаку через забор и увезли в неизвестном направлении.