Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:06
19:04
Весь мир
США отомстили за теракт в аэропорту Кабула убийством афганских коз
19:04
Общество
Ребенок «вне закона»: 16-летний крымчанин уже десять лет не может спокойно жить с семьей
19:01
Общество
Кровь в моче может указывать на проблемы с давлением
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
Все новости

Селяне оборвали ветки денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:33
Общество
Селяне оборвали ветки денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
Федеральное агентство новостей  /  Федор Зорин

Саранск, 28 августа. В Мордовии подвыпившие селяне ограбили местного кузнеца. Они оборвали «ветки» металлического дерева, сделанного в подарок Владимиру Путину.

О массивном изделии, на «листья» которого ушло примерно 20 тысяч монет, ФАН писал два месяца назад. Мастер-самоучка Федор Зорин соорудил массивное дерево и намеревался подарить его президенту России Владимиру Путину.

Одиноко стоящий волшебный дуб не давал покоя местным «предпринимателям». В августовский вечер два товарища, изрядно «залив за воротник», забрались в гараж кузнеца. Видео с камеры наблюдения с корреспондентом поделился мастер.

На кадрах — неподдельные эмоции непрошеных гостей при виде обвешанного деньгами сооружения. Чтобы сорвать «ветку» подлиннее, один из грабителей залез на табурет. Однако предмет мебели оказался ненадежным и не выдержал веса мужчины. Тогда честь сыграть роль дополнительной опоры досталась собутыльнику. Друзья обмотались «драгоценными» ветвями и, радуясь добыче, скрылись в неизвестном направлении.

«По камерам мы вычислили этих людей. Сколько помню, никогда не работали. Как они сами мне сказали, один другого со словами «хочешь покажу, где деньги растут» уговорил залезть в мой гараж. Нарвали они несколько прядей общей стоимостью примерно в 50 тысяч рублей. Монеты просверлены и никакой ценности не представляют. Часть «веток» потеряли, часть — оставили на сувениры. На них я не стал заявлять в полицию», — поделился с ФАН кузнец Федор Зорин.

Что касается самого дерева, его придется продать. Недавно мастеру пришел ответ от администрации лидера страны, где говорится, что президент не имеет права принимать подобные подарки.

Ранее ФАН писал о дерзком похищении алабая в Мордовии. Неизвестные перекинули многокилограммовую собаку через забор и увезли в неизвестном направлении.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Селяне оборвали ветки денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru