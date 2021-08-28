Сезон охоты в Мордовии пришлось отменить из-за страшных пожаров

Саранск, 28 августа. В пятницу жителям Мордовии запретили охотиться на дичь. Новые ограничения ввели из-за лесных пожаров.

В Мордовии скоропостижно завершился стартовавший всего неделю назад осенний сезон охоты. Врио главы региона издал указ, запрещающий добывать дичь. Вынужденные меры приняты из-за горящего Мордовского заповедника.

23 августа в связи с обострившейся обстановкой и переходом огня на новые площади и населенные пункты в Мордовии и Нижегородской области введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуацией с федеральным уровнем реагирования.

По информации республиканского минлесхоза, ограничения для охотников действуют до отмены режима ЧС.

Ранее ФАН писал, что в Нижегородской области объявили охоту на медведей. Численность косолапых в регионе значительно увеличилась.