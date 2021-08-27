Борьба продолжается: пожар в Мордовии уничтожил 12 тыс. гектаров заповедного леса

Саранск, 27 августа. В Мордовии и Нижегородской области продолжается борьба с лесными пожарами. Только в Мордовском заповеднике огонь уничтожил растительность на площади 12 тысяч гектаров.

По информации регионального МЧС, утром в пятницу в северо-западной части природоохранной зоны горело четверть гектара, а в северо-восточной — 15. Ранее сообщалось, что пожар из Темниковского района переметнулся на территорию Ельниковского.

«На данный момент пожар в нашем районе локализован. Спасатели тушат тлеющие деревья, производят так называемый встречный отжиг. Но расслабляться не приходится. Мы не знаем, как поведет себя ветер. Группировка МЧС остается работать и дальше. На прошлой неделе была похожая ситуация. Но с порывами ветра огонь распространился дальше», — поделился с ФАН первый заместитель главы Ельниковского района Александр Малоземов.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии и Нижегородской области ввели межрегиональный режим ЧС. Пожар из заповедника распространился на территорию соседнего региона.