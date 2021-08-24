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Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат

Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
vk.com  /  Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Саранск, 24 августа. Сводный отряд Мордовского патриотического объединения «Поиск» вернулся с Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». 700 участников из семи стран разбили международный лагерь в Барятинском районе Калужской области и две недели работали на месте кровопролитных боев, которые не утихали с марта 1942 года по февраль 1943-го. Поисковики из Мордовии подняли и эксгумировали останки 18 бойцов Красной Армии.

«Мы ездили в составе 25 человек. Это были ребята с районов республики и Саранска. Новичков более опытные учили работать в «школе поисковика». Остальные с первых дней занимались поиском. Первые нами найденные солдаты лежали в небольшой воронке. Видимо, было прямое попадание. Мы нашли много осколков. Из личных предметов были найдены звездочки, пуговицы от гимнастерок и обувь», — поделился с ФАН участник патриотического объединения «Поиск» Сергей Цыганов.

Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Во второй воронке, что попалась на пути мордовских поисковиков, в далекие сороковые погибли семь человек. Судя по закопанным с ними многочисленным проводам и лампочкам, снаряд попал в отряд связистов. Ребята предположили: бойцы шли на Зайцеву гору, чтобы взять главный опорный пункт на высоте 269.8 метров.

«Еще найдено несколько воронок и даже санитарное захоронение. При одном бойце находился солдатский медальон. Капсула была открыта, скорее всего, похоронной командой. Только второй бланк, который должны были положить обратно, почему-то оказался утерян», — добавил собеседник.

Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Казалось бы, бывалых искателей уже ничем не удивить. Винтовки Мосина для них — тоже не редкость. На этот раз они нашли штык-нож, который  был обвязан проволокой.

«Солдат почему-то привязал штык-нож к палке. Не совсем понятно, почему у него не было винтовки. Получается, он шел в атаку с палкой и штыком. Еще было много артефактов: петлички, каски, саперные лопаты», — рассказал Сергей.

С учетом весенних работ, участники поисковой экспедиции всего подняли 167 бойцов, имена девяти из них установлены, еще несколько медальонов с личными данными солдат предстоит распознать специалистам. Всех их с почестями предали земле 23 августа на мемориале «Зайцева гора».   

Ранее ФАН писал о поисковой экспедиции в Мордовии. Работы по поиску захоронений времен Великой Отечественной войны велись на территории Ромодановского района.

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