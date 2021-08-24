Большие проблемы маленького двора: саранская многоэтажка осталась без отопления

Новый дом в центре Саранска, казалось бы, по местным меркам просто обязан быть самым что ни на есть «элитным». Об этом говорят цены за «квадрат», местоположение и проект застройки. Но вместо комфорта новоселов ожидала бесконечная борьба за свои права, разрушенное крыльцо, промерзающая стена, маленькая парковка и отсутствие игровой зоны для детей. В преддверии зимы организация досуга малышей отошла на последний план, уступив первостепенное место проблеме с отоплением. Ни один оператор не хочет иметь дело с убыточной котельной.

«Мы покупали квартиру по договору долевого участия. По проекту это должен быть жилой дом с пятью подъездами, парковкой, детской площадкой и благоустроенной территорией. Его должны были возводить в три очереди строительства. Сдачу дома задержали примерно на год. А вторую и третью очередь из-за финансовых сложностей застройщика даже не начали. Далее землю под строительство этих корпусов признали особо охраняемой, так как они находятся вблизи Трехсвятской церкви», — рассказал ФАН председатель ТСЖ дома №17 по улице Московской Владислав Романов.

В итоге вместо пятиподъездного дома жильцы получили одноподъездный со всеми вытекающими последствиями. Стену, за которой должно было появиться еще одно здание, не утеплили. Поэтому зимой она промерзает, а летом — накаляется. Что касается самой котельной, в изначально представленном застройщиком проекте ее попросту не было. Предполагалось, что дом подключат к центральному отоплению. По словам Владислава, документ заменили, не известив об этом самих дольщиков.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Блочно-модульная газовая котельная среднего давления — опасный объект. Для того чтобы ее использовать, нужна лицензия и специализированная организация для обслуживания. А это дополнительные 50 тысяч рублей расходов в месяц и рост тарифов. Мы, жильцы, предлагаем застройщику переделать ее под котельную низкого давления, и тогда мы готовы уговорить управляющую компанию взять объект под свое обслуживание. Но строительная фирма отказывается оплачивать эти работы. Почему мы должны собирать деньги, если проблема произошла по их вине?» — выразил свое недовольство Владислав.

В самой строительной фирме заверили, что переговоры по передаче котельной в «добрые руки» идут, а после совещания в мэрии и вовсе взяли паузу на принятие решения.

«Наша первостепенная задача — чтобы жильцы зашли в теплые квартиры. Не пойму, почему управляющая компания отказывается. Так нельзя, даже если убыточно. Котельная — общедомовое имущество, такое же, как лестница, лифт, крыльцо», — рассказал заместитель генерального директора АО «Завод ЖБК-1» Игорь Бурнайкин.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Однако вопрос о второй и третьей очереди строительства по-прежнему остается открытым. Росреестр и министерство культуры наложило запрет на любые действия в радиусе 100-200 метров от Трехсвятской церкви.

«В скором времени мы проведем историко -культурную экспертизу. Специалисты скажут дальнейший результат. В центре города в радиусе 100 метров есть и ветхие дома. Они тоже попали под действие закона. Мы работаем над получением разрешения и выводом земель из статуса особо охраняемых», — пояснил представитель фирмы-застройщика.

Дому меньше пяти лет, но даже крыльцо уже успело пережить ремонт. Исправленная конструкция так же не прослужила долго. Жильцы намерены и дальше требовать ее реставрации.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Полдома судилось с застройщиком за некачественную стройку: стяжку, окна, утепление. В каждом отдельном случае суды признали работу некачественной. Даже систему вентиляции мы за свой счет переделали. Будем готовить коллективный иск на устранение всех недостатков. Нужна экспертиза целого дома, а это космические деньги — около полумиллиона рублей», — рассказал Владислав.

«Не знаю, из чего делали этот дом, но слышимость ужасная. Я в курсе всех дел и разговоров соседей», — добавил другой житель дома Владэк.

Ранее ФАН писал, что жильцы еще одного саранского дома рискуют встретить зиму без отопления. Здание признано аварийным и подлежит сносу.