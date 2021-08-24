Межрегиональный режим ЧС из-за пожаров ввели в Мордовии и Нижегородской области

Саранск, 24 августа. Из-за лесных пожаров в Мордовии и Нижегородской области начал действовать межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Об этом сообщили в МЧС России.

Решение было принято после заседания рабочей группы правительственной комиссии. Только в Мордовии огонь полыхает в двух местах. В северо-западной части пожар уничтожил почти шесть тысяч гектаров леса, а в северо-восточной — без малого четыре гектара.

Ранее ФАН писал, что из-за пожара в Мордовском заповеднике режим ЧС введен во втором муниципалитете Мордовии. В понедельник огонь подобрался к населенным пунктам Ельниковского района.