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Межрегиональный режим ЧС из-за пожаров ввели в Мордовии и Нижегородской области
Происшествия
Межрегиональный режим ЧС из-за пожаров ввели в Мордовии и Нижегородской области
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 24 августа. Из-за лесных пожаров в Мордовии и Нижегородской области начал действовать межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Об этом сообщили в МЧС России.

Решение было принято после заседания рабочей группы правительственной комиссии. Только в Мордовии огонь полыхает в двух местах. В северо-западной части пожар уничтожил почти шесть тысяч гектаров леса, а в северо-восточной — без малого четыре гектара.  

Ранее ФАН писал, что из-за пожара в Мордовском заповеднике режим ЧС введен во втором муниципалитете Мордовии. В понедельник огонь подобрался к населенным пунктам Ельниковского района.

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россия пожары нижегородская область мордовия
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