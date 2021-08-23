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Более 10,5 млн рублей получили пострадавшие от урагана жители Мордовии
Общество
Более 10,5 млн рублей получили пострадавшие от урагана жители Мордовии
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 23 августа. В адрес пострадавших от урагана жителей Мордовии из резервного фонда главы республики направлен еще один транш в размере 2,2 миллиона рублей. Общая сумма материальной помощи от руководства республики достигла 10,5 миллиона.

3 августа в Старошайговском районе сильный ветер сорвал крыши с нескольких сотен домов. Селянам в экстренном режиме приходится готовить свои жилища к дождливой осени и холодам. Врио главы Мордовии Артем Здунов несколько раз давал распоряжения о выделении материальной помощи тем, чьи дома нуждаются в серьезном ремонте. 23 августа средства в размере 2.2 миллиона рублей получили еще 67 семей.

Ранее ФАН писал о помощи семьям с детьми в преддверии Дня знаний. В Мордовии размер региональной выплаты увеличили в два раза.

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россия мордовия выплаты
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