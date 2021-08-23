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Футбольный судья из Перми вызвал путану и остался без денег в Саранске
Происшествия
Футбольный судья из Перми вызвал путану и остался без денег в Саранске
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 23 августа. Жителя Пермского края обманули в столице Мордовии. Мужчина вызвал путану и остался без 19,5 тысяч рублей.

Гость из далекого региона прибыл в Саранск в качестве футбольного арбитра. Однако мужчину интересовали не только спортивные соревнования. Желая провести вечер в приятной женской компании, на просторах интернета он отыскал нужную «службу» и вызвал путану.

Ни требуемая предоплата, ни даже страховка не смутили незадачливого клиента. Молодой человек по телефону выполнял все указания сутенера, пока баланс на его карте не приблизился к нулю. Только тогда аферисты сбросили вызов и оставили обманутого судью без внимания «жрицы любви» и денег. Всего он недосчитался 19,5 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал, что пожилая жительница Мордовии перевела мошенникам 2,6 млн рублей. Таким образом 72-женщина пыталась спасти свои сбережения.

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россия мошенничество мордовия
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