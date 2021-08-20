Тушение пожара в Мордовском заповеднике координирует замминистра МЧС России

Саранск, 20 августа. Тушением пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича руководит замминистра МЧС России Илья Денисов. В пятницу он присоединился к огнеборцам.

Из-за улучшения пожарной обстановки в Марий-Эл было решено направить дополнительные силы в Мордовию и Нижегородскую область. На борьбу с огнем привлекаются все новые аэромобильные группировки МЧС России.

/ Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Остановить разбушевавшуюся стихию не удается из-за сильного ветра и жаркой погоды. Только вертолет Ми-8 сбросил 27 тонн воды. Начал работу насосно-рукавный комплекс «Шквал».

«Уникальность данного оборудования состоит в его производительности, подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от видеоисточника до очага пожара», — сообщили в региональном МЧС.

Труднодоступные для техники участки тушат добровольцы, в число которых входят и работники лесного хозяйства, и целые пожарные дружины. Круглые сутки над устранением очагов работают более 1850 человек. Сгорело почти шесть тысяч гектаров заповедного леса.

Ранее ФАН писал, что из-за пожара в Мордовском заповеднике режим ЧС снова введен в городе Саров Нижегородской области. Движение поезда на Москву временно приостановлено.