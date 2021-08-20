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Трактор раздавил «девятку» в Мордовии: водитель легковушки погиб
Происшествия
Трактор раздавил «девятку» в Мордовии: водитель легковушки погиб
vk.com  /  Госавтоинспекция Ковылкино

Саранск, 20 августа. В пятницу в Мордовии водитель «девятки» погиб под трактором. Смертельное ДТП произошло на трассе, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево.

Как пояснили в ГИБДД Ковылкинского района, возможной причиной происшествия стал неудачный обгон владельцем легковушки. 21-летний молодой человек на «встречке» попросту влетел под трактор, не оставив себе шансов на жизнь. Второй водитель и его пассажир-подросток оказались в больнице.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. По чужой вине погибли водитель и пассажир мотоблока.

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