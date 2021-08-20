Линейки в мордовских школах пройдут только для первоклашек и выпускников

Саранск, 20 августа. В Мордовии торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, пройдут только для первоклашек и выпускников. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Глава Росприроднадзора по Мордовии Татьяна Харитонова напомнила о необходимых мерах при ведении учебного процесса в образовательных заведениях. Школы, техникумы и вузы должны встретить детей и студентов с исправной вентиляцией, продезинфицированными столовыми, обеззараживателями воздуха и термометрами. Причем праздничные торжества пройдут только для тех, кто учится в 1 и 11 классах. Остальные поговорят о знаниях в своих кабинетах.

Врио главы Мордовии Артем Здунов отметил, что больных коронавирусом в республике меньше не становится. Более полутора тысяч человек получают лечение в ковидных госпиталях. Что касается вакцинации, из 388 тысяч запланированных привито 280 тысяч жителей региона.

Ранее ФАН писал, что Мордовия заняла первое место по иммунизации населения в ПФО. К 12 августа процедуру вакцинации прошли почти 70% населения республики.