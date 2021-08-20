24–25 августа Саранск станет центром обсуждения проблем областей и республик Приволжского федерального округа. На форуме «Сообщество» Мордовия представит свой опыт «кадровой революции», покажет, как можно развивать село, и узнает, как привлечь туристов. О предстоящем масштабном мероприятии ФАН рассказал председатель общественной палаты республики Иван Капитонов.

— Иван Владимирович, расскажите о программе регионального форума «Сообщество».

— Этот форум проводится Общественной палатой Российской Федерации. В течение года в России проходят три региональных форума и один общероссийский, в котором, как правило, участвует президент России Владимир Путин. Начинаем мы 24 августа с пленарного заседания. Далее предполагается провести 27 круглых столов. Программа будет насыщенная. Ждем секретаря Общественной палаты России Лидию Михееву, всех руководителей комиссий палаты, большое количество экспертов из федеральных структур. Еще мы выдвинули предложение включить наших гостей в число участников августовских мероприятий по обсуждению вопросов подготовки к новому учебному году.

— Какие проблемы заявлены на обсуждение во время пленарного заседания и на круглых столах?

— Форум начинается с темы «Социальные лифты: создание возможности для самореализации». Также мы будем говорить об образовании, развитии села, о новых каналах реализации продукции местных производителей, о мерах поддержки сельхозпроизводителей и о развитии культуры. В большинстве круглых столов будут выступать эксперты из Мордовии и делиться нашим опытом. Думаю, другим регионам будет что взять себе на вооружение.

— Существует ли в Мордовии проблема социальных лифтов?

— Молодежь не очень довольна уровнем заработной платы, которую они здесь могут получить, и предложенными рабочими местами. Отток населения из похожих на нас регионов в крупные мегаполисы — это естественный процесс. Его остановить не так легко. Очень важно организовать социальные лифты. Ребята, которые получили здесь высшее образование, основы той или иной профессии, очень конкурентоспособны на внешнем рынке. Многие занимают достойные должности. Проблем много. Но, будучи преподавателем в вузе, прихожу к выводу, что часто загвоздка не в том, что «лифт» плохо ходит, а в том, насколько качественны наши навыки и знания. Зачастую нам не хватает профессионализма и упорства. Определенная часть населения хочет получать достойные деньги и не стремится при этом сильно стараться. Но мы знаем, что эти вещи несовместимы.

— Как решается эта проблема в регионе?

— В этом году у нас реализовался кадровый проект «Моя Мордовия». Я сам был членом наблюдательного совета этого конкурса. Мы активно выезжали в районы, призывали население к участию. Общее количество участников в нашей маленькой республике превысило шесть тысяч человек. Сами организаторы, представители АНО «Россия — страна возможностей», были удивлены цифрами. Большая часть конкурсантов отнеслась к делу с большой заинтересованностью и ответственностью. В результате был сформирован окончательный пул из 40 победителей — это лучшие из лучших, самые яркие и интересные.

— Какова дальнейшая судьба победителей? Можно ли говорить о «кадровой революции»?

— Сейчас уже идет процесс назначения на высокие должности. Один из победителей конкурса назначен министром лесного хозяйства Республики Мордовия. Еще трое стали заместителями глав ведомств. К примеру, член общественной палаты республики Анастасия Гришнева назначена первым заместителем министра спорта и молодежной политики. Проект был создан не для того, чтобы создать некий информационный фон, а для решения реальной, глубокой задачи смены управленческой элиты в Мордовии. «Кадровая революция» закономерна в таких случаях, когда одного руководителя региона заменяет другой. Это более чем естественно, так как он сможет реализовать свои планы только при наличии серьезной, сплоченной программы. Главная задача руководителя — сформировать такую команду. Этот процесс у нас идет.

— Что касается темы «Живое наследие. Могут ли культурные объекты привлечь туристов в российские села?», как Мордовия решает проблему?

— Член общественной палаты Мордовии Евгений Ледяйкин вернулся в родное село из Москвы и реализует многочисленные проекты: вместе с односельчанами он организовал сельхозкооператив, создал экопарк, на грантовые средства отремонтировал местный ДК. Гости форума ознакомятся и с его опытом. У нас таких точек роста очень много. Потенциально депутатом Государственной думы может стать уроженка Мордовии Юлия Оглоблина. Она — лидер Союза сельской молодежи России, председатель комиссии АПК Общественной палаты России. У нее очень много проектов, связанных с развитием культуры в селе. Еще одна задача — живое наследие, потенциал, который у нас есть, должны помочь развивать туризм. Нам есть о чем рассказать и по теме включения молодежи в технологическое развитие региона. Кажется, что Мордовия — очень маленький и незаметный регион. Но на самом деле по уровню информатизации мы находимся на ведущих позициях в России и по числу компьютеризации, и по количеству информационных технологий в органах власти, а также по обеспечению современными технологиями нашей глубинки.