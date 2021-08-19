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Доверчивая пенсионерка из Саранска обогатила мошенников на 2,6 млн рублей
Происшествия
Доверчивая пенсионерка из Саранска обогатила мошенников на 2,6 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 19 августа. Пожилая жительница столицы Мордовии доверила свои сбережения мошенникам. Аферисты нажились на 72-летней пенсионерке на 2,6 млн рублей.

Как рассказала полицейским сама пострадавшая, на столь безрассудный поступок она решилась после телефонного звонка от лже-банкира. Незнакомец на другом конце провода ей доступно объяснил, что неизвестные покушаются на банковский счет женщины, и клиентка рискует остаться без сбережений.

Чтобы нарушить планы злодеев, пенсионерке нужно было снять все деньги и отправить их на другие счета — более надежные. Действуя по наставлениям «доброжелателя», перепуганная женщина за несколько операций отправила на разные счета более 2,6 млн рублей.

Ранее ФАН писал о другой жертве аферистов. Пытаясь заработать на торгах, трейдер из Мордовии лишился 1,5 млн рублей.

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россия мошенничество мордовия
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