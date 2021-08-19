Жильцы аварийного дома в Саранске рискуют встретить зиму без отопления

Саранск, 19 августа. Жители одного из домов столицы Мордовии рискуют встретить зиму в холодных квартирах. Коммунальщики не готовят здание к отопительному сезону.

Дом №22 по улице Чайковского возведен в середине прошлого века и уже в 2018 году был признан аварийным. По заключению межведомственной комиссии, его должны снести не позже 2021 года.

«Жить здесь уже невозможно. На втором этаже в моей квартире провалились полы в ванной и кухне. Стена полностью промерзает. Так как в ней уже нет штукатурки. Невозможно ни обои наклеить, ни гвоздь в стену вбить. У нас разваливается цоколь, крыльцо тоже разрушено. Инвалидам и пожилым сложно спуститься и выйти на улицу», — пожаловалась ФАН жительница дома Людмила Ефимова.

По словам женщины, все управляющие компании, которые когда-либо брали шефство над домом, просто-напросто забывали про свои обязательства. Чтобы хоть как-то залатать проблемную крышу, жильцы передали коммунальщикам 130 тыс. рублей, однако организация обанкротилась, а средства на счете ушли в небытие.

Федеральное агентство новостей / Людмила Ефимова

«Крыша похожа на сито. На прошлой неделе были дожди. В моей квартире лило как в душе. Мы не знали, что делать, купили пену за 500 рублей, чтобы хоть как-то заделать дыры. После того как, наша управляющая компания объявила себя банкротом, брать ответственность за убыточный дом ни одна организация не берется. А без договора с подрядной организацией нас не подготовят к отопительному сезону», — добавила Людмила.

Как пояснили в мэрии, в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» дом не входит. Проблема в дате признания здания аварийным. Заключение о его непригодности для жилья было выдано позже 1 января 2017 года, а значит, жильцы опоздали.

Федеральное агентство новостей / Татьяна Бобринева

«Сроки переселения дома будут определены при доведении лимитов бюджетных ассигнований до администрации городского округа Саранск. В отношении МКД № 22 по ул. Чайковского в текущем году проводился конкурс по отбору управляющей организации (срок подачи заявок – до 4 августа). Однако конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие от управляющих компаний», — сообщили в городской администрации.

Вопрос «как не замерзнуть зимой?» чиновники посоветовали решить на общем собрании жильцов.

Ранее ФАН писал о проблеме собственников квартир в аварийных домах Нижнего Новгорода. Мэрия не торопится со сносом старых зданий и расселением жильцов.