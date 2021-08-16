Гражданин Узбекистана зарезал своих земляков в Мордовии

Саранск, 16 августа. В Мордовии гражданина Узбекистана подозревают в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Жертвами иностранного злодея стали двое его земляков, за жизнь одного из них борются медики.

Все фигуранты уголовного дела проживали в одном здании в Чамзинке и трудились на местном предприятии. Израненное ножном тело 25-летнего рабочего найдено утром в понедельник. Его коллеге повезло больше, порезы оказались не смертельными. 45-летний иностранец получает лечение в больнице.

В расправе над земляками следственные органы подозревают 37-летнего соседа погибшего и раненого мужчин.

Ранее ФАН писал об убийстве 16-летней жительницы Нижегородской области. Девочку-подростка из-за ревности зарезал кавалер.