Сумму выплат школьникам увеличили в два раза в Мордовии

Саранск, 16 августа. В Мордовии в два раза увеличилась сумма региональных выплат к новому учебному году. На помощь в размере трех тысяч рублей могут рассчитывать многодетные и социально незащищенные семьи. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на очередном заседании правительства.

Чиновник отметил, что утвержденные президентом России выплаты в размере 10 тысяч рублей получили почти 88,5 тысяч юных жителей Мордовии. Однако родители более восьми тысяч школьников пока не успели сделать это.

Всего в регионе действует более 30 мер соцподдержки семей, где воспитываются дети.

Ранее ФАН писал, что пострадавшие от урагана жители Мордовии получат материальную помощь из резервного фонда главы республики. Стихия обрушилась на регион 3 августа.