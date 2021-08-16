Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:14
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Сумму выплат школьникам увеличили в два раза в Мордовии
Общество
Сумму выплат школьникам увеличили в два раза в Мордовии
pixabay.com  / 

Саранск, 16 августа. В Мордовии в два раза увеличилась сумма региональных выплат к новому учебному году. На помощь в размере трех тысяч рублей могут рассчитывать многодетные и социально незащищенные семьи. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на очередном заседании правительства.

Чиновник отметил, что утвержденные президентом России выплаты в размере 10 тысяч рублей получили почти 88,5 тысяч юных жителей Мордовии. Однако родители более восьми тысяч школьников пока не успели сделать это.

Всего в регионе действует более 30 мер соцподдержки семей, где воспитываются дети.

Ранее ФАН писал, что пострадавшие от урагана жители Мордовии получат материальную помощь из резервного фонда главы республики. Стихия обрушилась на регион 3 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сумму выплат школьникам увеличили в два раза в Мордовии
россия мордовия выплаты школьникам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru