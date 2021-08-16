Эко-активисты приведут в порядок поврежденный пожаром Мордовский заповедник

Саранск, 16 августа. Активисты движения «ЭКА» объявили набор добровольцев для помощи в ликвидации последствий природного пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича. Выезд в природоохранную зону планируется на 22 августа.

«В составе 50 человек мы будем заниматься расчисткой поврежденной огнем территории. В таком режиме работаем впервые. Поэтому о площади, которую удастся охватить, пока говорить рано. К посадке молодых деревьев можно будет приступить через два года», — рассказала ФАН руководитель движения «ЭКА» в Мордовии Юлия Аршинова.

В планах волонтеров не только уборка лесного массива, но и помощь продуктами питания тем, кто уже две недели борется со стихией.

Пожар повредил 5,8 тысяч гектаров заповедного леса. В понедельник огонь полыхал на трех гектарах.

Ранее ФАН писал, что волонтеры помогли справиться с последствиями урагана в Мордовии. Добровольцы расчистили улицы села Шигонь от поваленных ветром деревьев.