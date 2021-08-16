Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 17:42
17:40
Общество
Эко-активисты приведут в порядок поврежденный пожаром Мордовский заповедник
17:39
Экономика
Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
17:38
Экономика
ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
17:38
Общество
Директор СЗИУ РАНХиГС назвал самые популярные специальности у абитуриентов
17:37
Общество
Жены дагестанских военнослужащих получили в 2021 году более 20 млн рублей пособий
17:37
Политика
Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
17:33
Происшествия
Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте
17:33
Общество
Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
17:29
Происшествия
Трех жителей Петербурга доставили в полицию за ночную стрельбу
17:26
Общество
Вассерман: «Моё тело — общее дело. Антипрививочники опасны не только для себя»
Все новости

Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Александра Куликова
Общество
Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Александра Куликова
vk.com  /  Мордовская филармония - РДК

Саранск, 16 августа. Скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова. Печальной новостью на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделились сотрудники Республиканского дворца культуры.

Жизнь известной исполнительницы оборвалась на 79 году жизни. До последних своих дней она была частью дружной семьи Мордовской филармонии и никогда не признавала фонограммы. Голос Александры Куликовой знаком жителям не только России, но и других государств.

«Для коллектива Мордовской филармонии это огромная и невосполнимая утрата. Александра Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке. Без песни она не мыслила своей жизни и сочиняла сама и стихи, и музыку… Филармония осиротела», — написали ее коллеги.

О причинах скоропостижной кончины не сообщается. Известно, что народная артистка боролась с последствиями инсульта.

Ранее ФАН писал, что в Пензе скончался заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин. Прощание с именитым спортсменом состоится 17 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Александра Куликова
россия мордовия саранск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru