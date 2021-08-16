Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Александра Куликова

Саранск, 16 августа. Скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова. Печальной новостью на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделились сотрудники Республиканского дворца культуры.

Жизнь известной исполнительницы оборвалась на 79 году жизни. До последних своих дней она была частью дружной семьи Мордовской филармонии и никогда не признавала фонограммы. Голос Александры Куликовой знаком жителям не только России, но и других государств.

«Для коллектива Мордовской филармонии это огромная и невосполнимая утрата. Александра Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке. Без песни она не мыслила своей жизни и сочиняла сама и стихи, и музыку… Филармония осиротела», — написали ее коллеги.

О причинах скоропостижной кончины не сообщается. Известно, что народная артистка боролась с последствиями инсульта.

Ранее ФАН писал, что в Пензе скончался заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин. Прощание с именитым спортсменом состоится 17 августа.