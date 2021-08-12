Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19

Саранск, 12 августа. Мордовия заняла первое место в ПФО по доле привитого от коронавируса населения. Иммунитет к COVID-19 получили почти 70% взрослых жителей региона.

В республике планируется привить 388 тысяч человек. На сегодняшний день этот показатель достиг цифры в 270 тысяч.

Обстановка по заболеваемости в Мордовии по-прежнему остается тревожной. Только за последние семь дней диагноз пневмония был установлен более 500 пациентам. Число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса достигает 70.

Ранее ФАН писал, что таблетки от COVID-19 мордовского производства стали лидерами международного конкурса «Инновационный продукт 2021 года».