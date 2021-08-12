Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 19:20
19:18
Латинская Америка
Парламент Бразилии не дал президенту Болсонару переписать правила перед выборами в 2022 году
19:17
Общество
Лавров рассказал, какой вывод сделали в России из санкционного давления Запада
19:15
Происшествия
В Канаде облили краской памятник коллаборанту Шухевичу
19:13
Общество
Фильм Вассербаума и Бриуса «Солнцепек» вышел в прокат в Новосибирске
19:13
Армия
Отряды талибов заняли афганский город Герат
19:12
Происшествия
Жданову и Волкову заочно предъявили обвинение в посягательстве на права граждан
19:11
Ливия
Турция развернула военный пункт на ливийско-тунисской границе
19:10
Происшествия
Заключенный в Курганской области убил сотрудника колонии
19:08
Экономика
Глава «Профессионалов алкогольного рынка» поддержал онлайн-продажу спиртного
19:06
Судан
Судан увеличит добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки
Все новости

Врио главы Мордовии направил 3 млн рублей на помощь пострадавшим от урагана
Общество
Врио главы Мордовии направил 3 млн рублей на помощь пострадавшим от урагана
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 12 августа. Три миллиона рублей из резервного фонда главы Мордовии направлено на устранение последствий урагана 3 августа. Ветер серьезно повредил дома нескольких сотен жителей Старошайговского района.

Как сообщили в пресс-службе главы Мордовии, в зависимости от нанесенного стихией ущерба, пострадавшие получат от 30 до 100 тысяч рублей. В первую очередь, на средства из резервного фонда руководителя республики претендуют те, кто не имеет возможности переехать в другой дом, а также семьи, где есть дети, люди с ограниченными возможностями здоровья или пожилые родственники.  

Ранее ФАН писал, что волонтеры помогают устранить последствия урагана в Мордовии. В Старошайговском районе добровольцы убрали поваленные ветром деревья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врио главы Мордовии направил 3 млн рублей на помощь пострадавшим от урагана
россия мордовия ураган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru