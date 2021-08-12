Врио главы Мордовии направил 3 млн рублей на помощь пострадавшим от урагана

Саранск, 12 августа. Три миллиона рублей из резервного фонда главы Мордовии направлено на устранение последствий урагана 3 августа. Ветер серьезно повредил дома нескольких сотен жителей Старошайговского района.

Как сообщили в пресс-службе главы Мордовии, в зависимости от нанесенного стихией ущерба, пострадавшие получат от 30 до 100 тысяч рублей. В первую очередь, на средства из резервного фонда руководителя республики претендуют те, кто не имеет возможности переехать в другой дом, а также семьи, где есть дети, люди с ограниченными возможностями здоровья или пожилые родственники.

Ранее ФАН писал, что волонтеры помогают устранить последствия урагана в Мордовии. В Старошайговском районе добровольцы убрали поваленные ветром деревья.