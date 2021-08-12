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Хищники налетели: жители Мордовии страдают от нашествия богомолов
Общество
Хищники налетели: жители Мордовии страдают от нашествия богомолов
wikipedia.org  /  Adrian Michael/CC BY-SA 3.0

Саранск, 12 августа. Жители Мордовии все чаще становятся свидетелями свободного передвижения богомолов. Диковинное для Поволжья хищное насекомое без труда забирается в многоквартирные и частные дома.

«Обычное место обитания богомола — это южные регионы. В этом году их замечают в более северных, в том числе и в Московской области. Полагаю, что это связано с жарким летом. Плюс наблюдаются сезонное увеличение их численности», — рассказала в беседе с ФАН энтомолог Юлия Ловцова.

Хищники налетели: в Мордовии нашествие богомолов
vk.com  / 

По словам специалиста, богомол, хоть и хищник, но людьми не питается. Однако, нарваться на лютый гнев насекомого все же можно. Для этого достаточно попытаться поймать его. В таком случае он, защищаясь, дает волю передним «хватательным» ногам с шипами на голенях, которыми обычно фиксирует жертву при поедании. Тогда человек рискует быть поцарапанным. Однако бояться отравления или аллергии не стоит. Богомол не выделяет яд.

Ранее ФАН писал о нашествии крыс в Саранске. В одном из многоквартирных домов грызуны нападали на слепого.

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